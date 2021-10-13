Advertisements

مصرع شاب وطفل صدمهما قطارين في مركز ببا ببني سويف

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:35 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
لقي شاب وطفل مصرعهما، اليوم الاربعاء، إثر تعرضهما لحادثين اصطدام قطارين بهما، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

في الحادث الأول لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان محطة ببا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى "عويس محمد ابوالنور" 45 سنة، مقيم مركز ببا، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى تحرير محضر بالحادث

وفي الحادث الثاني لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الفاوريقة بمركز ببا، وتبين أن الطفل يدعى "عدي محمود زكي" 8 سنوات، مقيم مركز ببا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أنه أثناء محاولة الطفل من المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاه، اصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، أثناء عودته لمنزله من المدرسة حيث تبين أنه طفل في الصف الثالث الإبتدائي.

الكلمات المفتاحية

مصرع شاب مركز ببا بني سويف اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي.. الشناوي يغيب عن موقعة القمة رسمياً

منذ أقل من ساعة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. لحظة مصرع طالب أسفل عجلات قطار الصعيد ببني سويف (فيديو)

مصرع شاب سقط من قطار بالقرب من مزلقان "طنسا" ببني سويف

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمزلقان "أشمنت" في بني سويف

مصرع شاب دهسه قطار عند مزلقان "المدريرية" ببني سويف

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان "الزاوية" ببني سويف

مصرع شاب دهسه قطار بمحطة الفشن ببني سويف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements