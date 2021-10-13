مصرع شاب وطفل صدمهما قطارين في مركز ببا ببني سويف

لقي شاب وطفل مصرعهما، اليوم الاربعاء، إثر تعرضهما لحادثين اصطدام قطارين بهما، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.



في الحادث الأول لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان محطة ببا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى "عويس محمد ابوالنور" 45 سنة، مقيم مركز ببا، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى تحرير محضر بالحادث



وفي الحادث الثاني لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الفاوريقة بمركز ببا، وتبين أن الطفل يدعى "عدي محمود زكي" 8 سنوات، مقيم مركز ببا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.



وتبين أنه أثناء محاولة الطفل من المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاه، اصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، أثناء عودته لمنزله من المدرسة حيث تبين أنه طفل في الصف الثالث الإبتدائي.