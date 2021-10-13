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تابع لوزارة الصحة.. ننشر رابط الشكاوي بشأن الحصول على لقاح كورونا والخطوات

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابط لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.

رابط لمشكلة تأخر رسالة تحديد موعد الحصول على لقاح كورونا.

وأوضحت الصحة، أنه يمكن للمواطنين الذين تواجههم مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، تسجيل شكواهم من خلال الضغط على الرابط اضغط هنا.

- كتابة البيانات المطلوبة وفقا للخانات المحددة.

- كتابة الاسم رباعي.

- كتابة رقم طلب اللقاح.

- كتابة الشكاوى المراد الاستفسار عنها.

- الضغط على عبارة "حفظ".

- عقب الانتهاء من التسجيل ستصلك رسالة للرد عن التساؤل الذي ورد للوزارة من خلال الرابط.

كما كشفت الوزارة عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، وناشدت الصحة جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية»، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

شهادات "QR Code" مجانًا للطلاب

وأشارت الصحة إلى أن إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code»، تصدر مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

كما أطلقت الصحة حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، لتسهيل التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا، في نفس اليوم، والتي بدأت في 15 سبتمبر الماضي، وتجوب خلالها جميع محافظات مصر، من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

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