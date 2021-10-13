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رئيس رياضة النواب لـ"الفجر": الدوي المصري سيشهد نقلة مختلفة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:46 م
محمود حسين
محمود حسين
عبداللطيف هيبة
أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقرار أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بشأن حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد، معربًا عن تفائله بالرابطة وأنها ستؤدى إلى نقلة كبيرة في المجال الرياضي في مصر، متمنيًا البداية الموفقة لأعضاء الرابطة، خاصة بعد إهمالها منذ سنوات.

نقلة نوعية
وقال "حسين" في تصريح خاص لـ"الفجر" إن الدوي المصري القادم سيشهد نقلة نوعية مختلفة عن باقي الدوريات السابقة، نظرًا لدخول 1000 مشجع في المباراة لكل فريق كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد، مما يؤدي إلى الحماس وبث الروح المعنوية للاعبين، بالإضافة إلى وجود معدات تصوير على مستوى عال من الكفاءة تساعد الحكام على إتخاذ القرارات الصحيحة وإعطاء المتعة لدى المشاهدين من عملية تصوير وإخراج، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الوقائية.

جاء ذلك القرار بعد غياب الجماهير عن المدرجات في مصر منذ فترة طويلة؛ "بسبب عدة أحداث متلاحقة؛ بدءًا من حادثة بورسعيد مرورًا بوباء كورونا.. وغيرهما من الأمور"

شهادات تطعيم
وشدد على أهمية مراعاة ظروف كورونا، بما يوفر الأمن والسلامة لجميع أفراد المنظومة بداية من الجماهير مرورا باللاعبين والأجهزة الفنية والاداريين مطالبا بالكشف علي الجماهير من أعراض كورونا من خلال جهاز قياس درجة الحرارة، أو النص، مقترحا دخول المشجعين بشهادات تحمل تلقي لقاح كورونا للحفاظ على أمن وسلامة الجميع، مما يشجع الجميع على تلقي لقاح كورونا.

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