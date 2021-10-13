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19 لاعبًا في قائمة سبورتنج لمواجهة الحمام

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
إسلام عودة


استقر أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج على اختيار 19 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة الحمام المقرر لها فى الثانية ونصف غداً داخل نادى سبورتنج أمام الحمام ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة بحرى بالقسم الثانى .

ضمت القائمة كلا من: ياسر الناقورى ، يوسف رحومه ، محمد خميس ، مرضى جوده ، سيف الخشاب ، محمد مجدى ، محمد رمضان ، أحمد رأفت ، عاطف محمود ، سيد عبد الخالق ، أحمد سمير ، أحمد فوزى ، محمد سمير ، أحمد عبد الستار ، علاء نبيل ، على دياب ، رزق عبد الحليم ، أحمد عادل ، محمد سليم .
يدخل فريق سبورتنج المباراة وهو فى المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل الحمام المركز الثامن برصيد نقطتين

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