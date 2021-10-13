Advertisements

المجد يواجه كفر الشيخ في مباراة هامة بالقسم الثاني

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
إسلام عودة


يخوض نادى المجد السكندرى مباراة هامة مع نظيره كفر الشيخ فى الثانيه ونصف من عصر الخميس على ستاد برج العرب الفرعى ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة بحرى بالقسم الثانى.

وحرص إسلام الصياد رئيس نادي المجد على حضور المران لرفع الروح المعنوية للفريق وحثهم على الفوز .

ويدخل فريق المجد المباراة وهو فى المركز السادس برصيد 3 نقاط جمعها من فوز اعتبارى على سبورتنج لإشراك الأخير لاعب موقوف رغم أن المباراة انتهت بخسارة المجد بهدفين دون رد كما خسر المجد أمام الحرس بنفس النتيجة بينما يحتل فريق كفر الشيخ المركز الثانى عشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة .


وفي المقابل خاص كفر الشيخ مباراة وحيدة تعادل خلالها مع المصري بالسلوم بهدف لكل منهما وله لقاء مؤجل مع الرجاء .

أخبار تهمك

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي.. الشناوي يغيب عن موقعة القمة رسمياً

منذ ساعة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعتين و 9 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

08:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements