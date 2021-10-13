المجد يواجه كفر الشيخ في مباراة هامة بالقسم الثاني





يخوض نادى المجد السكندرى مباراة هامة مع نظيره كفر الشيخ فى الثانيه ونصف من عصر الخميس على ستاد برج العرب الفرعى ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة بحرى بالقسم الثانى.



وحرص إسلام الصياد رئيس نادي المجد على حضور المران لرفع الروح المعنوية للفريق وحثهم على الفوز .



ويدخل فريق المجد المباراة وهو فى المركز السادس برصيد 3 نقاط جمعها من فوز اعتبارى على سبورتنج لإشراك الأخير لاعب موقوف رغم أن المباراة انتهت بخسارة المجد بهدفين دون رد كما خسر المجد أمام الحرس بنفس النتيجة بينما يحتل فريق كفر الشيخ المركز الثانى عشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة .





وفي المقابل خاص كفر الشيخ مباراة وحيدة تعادل خلالها مع المصري بالسلوم بهدف لكل منهما وله لقاء مؤجل مع الرجاء .