رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة "بيحركك في المشاعر"

نشر للفنان رامي صبري فيديو له من أغنية بيحركك في المشاعر ترويجًا لها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "صبري" على الفيديو قائلًا:"معقد كل الحلوين اسمعو بيحركك في المشاعر على قناتي على يوتيوب".





الجدير بالذكر أن رامي صبري، أحيا مؤخرًا عدد كبير من الحفلات الغنائية التي شهدت حضور جماهيري ضخم.





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