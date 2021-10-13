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رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة "بيحركك في المشاعر"
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 09:57 م
منار أشرف داود
نشر للفنان رامي صبري فيديو له من أغنية بيحركك في المشاعر ترويجًا لها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "صبري" على الفيديو قائلًا:"معقد كل الحلوين اسمعو بيحركك في المشاعر على قناتي على يوتيوب".
الجدير بالذكر أن رامي صبري، أحيا مؤخرًا عدد كبير من الحفلات الغنائية التي شهدت حضور جماهيري ضخم.
https:www.instagram.compCU-s1TbD_qi?utm_medium=copy_link
وعلق "صبري" على الفيديو قائلًا:"معقد كل الحلوين اسمعو بيحركك في المشاعر على قناتي على يوتيوب".
الجدير بالذكر أن رامي صبري، أحيا مؤخرًا عدد كبير من الحفلات الغنائية التي شهدت حضور جماهيري ضخم.
https:www.instagram.compCU-s1TbD_qi?utm_medium=copy_link