أحمد موسى: الجيش حمى مصر من الانهيار في 2011 (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة سلام، لكنها في الوقت ذاته تمتلك القوة القادرة على حماية أمنها القومي، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة دول تجمع الفيشجراد مع مصر، دليل على قوة القاهرة معقبًا: "مصر لو دولة ضعيفة مفيش حد هيقولك تعالى".

وأشاد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، مساء الأربعاء، بدور القوات المسلحة والشرطة قائلًا: "دورهم مستمر منذ 2011 حينما كانت البلد فوضى وإرهاب"، مؤكدا أن الجيش المصري حمى مصر من الانهيار.

وتابع:"مفيش شبر مش متشاف أو مش متغطي، كل حاجة متشافة في البلد، ولديك الجاهزية الكاملة، يجب أن تسعد وتفخر ببلدك.

وتساءل موسى من دمر دول المنطقة ؟ من قام بغزو العراق ؟ قائلا:"سوريا لم يكن لديها مشكلة قبل 2011".