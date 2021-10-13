قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شخص غرق فى نهر النيل بقنا

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد هاني الاتربي، رئيس إدارة الحماية المدنية والنقيب جال الشافعي، من انتشال جثمان أبوالحسن محمد العربي، 23 عامًا، بائع ومقيم الأقصر، بعد مصرعه غرقًا في نهر النيل.





تم وضع الجثمان بمستشفى نجع حمادي، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، من انتشال جثمان بائع، لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بنجع حمادي.