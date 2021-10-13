الإمارات: نتطلع للعمل مع شركائنا في أفريقيا لتفعيل مسارات استراتيجية تدعم توجهات التنمية لدى الجانبين

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الفرصة سانحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدفع روابط التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودبي، مع أغلب الدول الأفريقية على خلفية التطور العالمي السريع وما يحمله من فرص عديدة، وذلك رغم التحدي الاستثنائي الذي شهده العالم على مدار العامين الماضيين، لاسيما مع بدء التعافي العالمي، والرغبة الجماعية في تسريع معدلات التنمية بإيجاد المزيد من أطر الشراكة والتعاون التي تكفل للدول زيادة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنميتها وترشيد توظيفها في خدمة أهداف التنمية المستدامة.





وأكد سموه أن "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" يمثل منصة مثالية لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون والتي يمكن من خلالها تعميق روابط الشراكة مع القارة الأفريقية، بما تحفل به من أسواق ذات إمكانات نمو كبيرة وواعدة، حيث يمكن لدبي انطلاقاً من موقعها كمركز رئيسي للتجارة والأعمال في المنطقة، تقديم قيمة مضافة كبيرة انطلاقا من تجربتها التنموية المتميزة بوضع خبراتها في متناول الشركاء من مختلف أنحاء أفريقيا لدعم توجهات التطوير ضمن مجالات عديدة.





وقال سموه : نتطلع للعمل مع شركائنا في أفريقيا لاكتشاف وتفعيل مسارات جديدة للتعاون وبناء شراكات استراتيجية تدعم توجهات التنمية المستدامة .. بتضافر الجهود وتكامل الرؤى نبني المستقبل الذي يرقى إلى مستوى توقعات شعوبنا وطموحاتها لغد حافل بفرص النجاح.





جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من أعمال "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" الذي انطلقت فعاليات نسخته السادسة اليوم في دبي وتنظمه غرفة دبي بالتعاون مع "إكسبو 2020 دبي" تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية"، وتختتم أعماله غدا الخميس.





كما حضر المنتدى كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة "غرف دبي"، وعدد من مدراء العموم والمسؤولين.





وتتميز دورة هذا العام من "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" بمشاركة رفيعة المستوى ضمت إثنين من رؤساء الدول الأفريقية، ونائب رئيس أفريقي بالإضافة إلى مشاركة 45 وزيراً ومسؤولاً حكومياً يمثلون مختلف دول القارة.





ويواكب الحضور الرسمي حضور كبير ومؤثر لصناع القرار والمدراء التنفيذيين في الشركات الأفريقية، والشركات الدولية التي تتخذ من دبي مقراً لها بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي في الإمارة.





وقد حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جلسة تحدث فيها فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، وناقش مع معالي ريم الهاشمي، كيفية مساهمة الشركات الإماراتية في تحفيز النمو المستدام في الكونغو، وتسريع التكامل والشراكات الإقليمية عبر البنية التحتية والاستثمارات والتجارة.





وتطرقت الجلسة، التي حملت عنوان "استكشاف قدرات أفريقيا"، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الكونغولية في تطوير البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية الهجينة.





وقال فخامته : ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها شريكاً مهماً للقارة الأفريقية، ومن خلال قدراتها المتميزة والشراكات مع القطاع الخاص فيها، يمكن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا .. ونثمن الفعاليات المتخصصة التي تنظمها إمارة دبي لما لها من دور فعال في خلق شراكات مهمة بين دول أفريقيا ودول العالم، معرباً عن تطلع بلاده لزيادة حجم الاستثمار والتبادل التكنولوجي.





وأشار فخامته إلى أن مواجهة التغيرات البيئية والمحافظة على استدامة البيئة، يشكل أكبر التحديات في القارة الأفريقية اليوم، والتي تقدم فرصاً كبيرة للتحول إلى الاستدامة بفضل غابات الكونغو الأكبر عالمياً بعد غابات الأمازون، والقادرة على إنتاج طاقة متجددة وصديقة للبيئة.





ونوه بأن أكثرية سكان أفريقيا من فئة الشباب إلا أنه لا يتم الاستفادة من قدراتهم، ما يستدعي استقطاب المزيد من الاستثمارات للأسواق الأفريقية والعمل على تطوير بنيتها التحتية، ونقل المعرفة التكنولوجية لها لدمجها في منظومة التجارة الدولية واستحداث اقتصادات لا تعتمد فقط على الاستيراد.





وسلط رئيس الكونغو الديمقراطية الضوء على اهتمام حكومته بمجال الطاقة ووضعها لمجموعة من الإصلاحات في القوانين والتشريعات بهدف تطوير بيئة الاستثمار ودمج القطاع الخاص وتعزيز مشاركة المستثمرين لتغيير المعادلة، مؤكداً تطلع بلاده إلى اكتساب المعرفة التقنية والتكنولوجية وتحفيز الاقتصاد من خلال مشاركتها في المنتدى.





بدورها أوضحت معالي ريم الهاشمي أن أسواق القارة الأفريقية تشهد نمواً ضخماً في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ترى فرصاً مهمة في أفريقيا ليس فقط في مجال الأعمال والتبادل التجاري، بل أيضاً في مجال العلاقات الثقافية والإنسانية والتعاون بمختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بتبادل المعرفة وإدارة الموانئ والتعدين، ونوهت بقيمة هذا المنتدى وكذلك الفرصة التي يتيحها إكسبو 2020 دبي في اكتشاف المزيد من آفاق التعاون مع دول القارة الأفريقية.





وثمّنت معاليها البرامج الإنمائية التي طورتها أفريقيا، والتي تبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها القارة لتطوير الأعمال والإنسان والعلاقات المستدامة مع دول العالم، فيما أكدت تواصل الجهود مع تلك الأسواق لتعميم الفائدة من خلال تبادل المعارف والخبرات ضمن مختلف المجالات.





وفي كلمة له خلال المنتدى، قال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي : المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافة هذا المنتدى ضمن أجندة أعمال إكسبو 2020 دبي لا تؤكد فقط على أهميته الكبيرة فحسب، وإنما تفتح كذلك آفاقاً جديدة للشركات من الإمارات والأسواق الأخرى لاستكشاف فرص الاستثمار غير المستغلة حتى الآن في افريقيا.





وأضاف سعادته: أن جهودنا في افريقيا تؤتي ثمارها بالفعل؛ حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية لدبي مع إفريقيا 50 مليار دولار أمريكي في عام 2020 بالرغم من تحديات الجائحة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها حتى الآن خلال السنوات العشر الماضية .. وبلغ عدد الشركات الأفريقية المسجلة لدى غرفة دبي وتزاول نشاطها في الإمارة 24,800 شركة، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 15.5 % عن آخر انعقاد للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في العام 2019 .





وفي جلسة بعنوان "شراكات لأجل الازدهار" تحدث سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد" عن آفاق التعاون بين أفريقيا ودولة الإمارات، وأفضل الطرق لتحفيز النمو المشترك، وآليات تحقيق الازدهار، والذي يتطلب من الدول الأفريقية العمل على توفير فرص النجاح للأعمال من خلال سنّ التشريعات والقوانين والسياسات، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والبنى التحتية وفرص التمويل بما يمكن الدول الأفريقية من جذب الاستثمارات الكبرى.





وأكد ابن سليم أن السوق الأفريقية تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية، والتي يمكن أن تؤسس لمزيد من التعاون والشراكة مع مجتمعات الأعمال في دبي ودولة الإمارات، وقال: تمتلك دبي الرؤى والإمكانات للتوسع وتأسيس الأعمال في الكثير من الدول حول العالم، ولديها الكثير من الاستثمارات في مختلف المجالات وفي عدد كبير من الدول حول العالم، وهي تنظر كذلك إلى التوسع في الاستثمار في أفريقيا ضمن سعيها وجهودها لبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المستدامة مع الاقتصادات الأفريقية.





وأضاف: تسعى دبي بشكل دائم إلى بناء الشراكات ولديها تجربة مهمة في التوسع في أفريقيا، وتعمل على نقل تجربتها المميزة للمساعدة في تطوير الأعمال في أفريقيا وتمكينها من المساهمة بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول، إلا أن التطور الاقتصادي والتطوير في عمل الموانئ يحتاج إلى توفير البنى التحتية وجميع المتطلبات اللوجستية، وبما يسهم بالتالي في تقديم أفضل الخدمات، ولدى دبي توجه دائم لمزيد من التوسع في أفريقيا في ضوء ما تمتلكه من مقومات تحفز على بناء شركات مستدامة.





وقال ابن سليم : نحن متفائلون جداً في دبي ببناء أفضل العلاقات مع الدول الأفريقية، ولكن ما تحتاج إليه أفريقيا اليوم هو الشفافية والحوكمة وتوفير شبكات التنقل لتشجيع القطاع الخاص والحث على الاستثمارات وتحقيق الأرباح، ولابد كذلك من العمل على تخفيض تكلفة النقل والتخلص من التعقيدات في سلاسل التوريد، مع توفير التمويل وهذه الأمور التي تشجع على زيادة الاستثمارات والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية.





وجمع "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" في دبي كوكبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة عالم المال والأعمال، للنظر عن كثب في كيفية تعامل أفريقيا مع التحديات الراهنة، ولا سيما تلك التي أعقبت تفشي "كوفيد-19"، لاستكشاف دور الابتكار والتعاون، والتجارة في توفير الحلول التي تسهم في تسريع التعافي وتدعم فرص النمو الاقتصادي واستدامته.





ويناقش المنتدى فرص النمو في مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، عبر ثلاث ركائز رئيسية أولها "تحديث" والتي تستكشف السياسات والإصلاحات التنظيمية، وتقيّم الآثار الاقتصادية للجائحة على المنطقة، وكيف يمكن للدول الأفريقية العمل معاً لبلوغ أهداف اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية وتمكين النمو المستدام .. أما الركيزة الثانية، "تطوير"، فتناقش نماذج التجارة والتكنولوجيا المبتكرة والمستدامة التي تساعد في إعادة هيكلة الشركات والسبل التجارية وسلاسل التوريد والتوزيع في القارة .. وتسلط الركيزة الثالثة "تعافٍ" الضوء على مرونة الشركات الناشئة في القارة، والتحديات التي تواجه قواها العاملة، ودور الحكومة في توفير بنية تحتية داعمة للأعمال، وذلك من خلال تقييم التحولات الطارئة على الثقافة والقيم جراء تأثيرات الجائحة.





وتمكن المنتدى على مدى دوراته الخمس السابقة اكتساب مكانة مرموقة في أوساط صناع القرار والمعنيين بالشأن الاقتصادي على مستوى المنطقة العربية، وأفريقيا والعالم، وهو يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة باعتباره منصة استراتيجية تناقش آفاق تطوير التعاون التجاري بين المنطقة والقارة السمراء، وتتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، وعلى الإمكانيات الكبيرة والحلول التي توفرها دبي والتي تساعد على تأسيس وإطلاق الاعمال والوصول إلى قاعدة متعاملين وأسواق عديدة في المنطقة والعالم.