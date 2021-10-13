بهذه الطريقة.. إسلام جمال يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل "بدون ضمان"

نشر الفنان إسلام جمال صورة له ببدلة يروج من خلالها لمسلسل "بدون ضمان"،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "جمال" على الصورة قائلًا:"مع آخر حلقة من مسلسل إلا أنا بدون ضمان يارب يكون المسلسل عجبكوا شكرًا استاذة ياسمين شكرًا لكل زمايلي شكرًا شركة اروما".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إسلام جمال مسلسل إلا أنا حكاية "بدون ضمان"، عدد من الفنانين أبرزهم: هنادي مهنا، إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.