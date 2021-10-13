الخطيب يجهز مفاجأة لنجم الأهلي





قرر مسئولو الأهلي تعديل عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب عودة بعثة الفريق من النيجر.





الأهلي يعدل عقد نجم الفريق





واوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بتعديل عقد أكرم توفيق بعد تألقه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.





ومن المفترض أن يحصل اللاعب بعد تعديل عقده في الموسم على 6 مليون جنيه بدلا من 4 مليون جنيه.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



