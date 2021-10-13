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رانييري: أعشق الطموح وواتفورد قادر على البقاء

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 09:18 م
رانييري
رانييري
وكالات
قال المدرب الجديد لواتفورد كلاوديو رانييري، الذي سيحتفل بعيد ميلاده 70 بعد 9 أيام، إنه لا يزال صغيراً بما يكفي لخوض التحدي والإبقاء على الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتولى رانييري تدريب واتفورد خلفاً للإسباني تشيسكو مونيوز الذي رحل عن النادي بعد سبع مباريات هذا الموسم.

وقال المدرب الإيطالي، الذي قاد ليستر سيتي للقب الدوري الممتاز بشكل مفاجئ في موسم 2015-2016 وآخر مهامه في دوري الأضواء الإنجليزي كانت مع فولهام موسم 2018-2019، إنه كان يتطلع للعودة للدوري الممتاز وحقق طموحه مع واتفورد.

وقال رانييري في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، قبل خوض أول مباراة مع واتفورد أمام ليفربول: "لا أستسلم أبداً، أملك شخصية قوية، ولا زلت صغيراً وأريد مواصلة مسيرتي".

وأضاف: "سعيد للغاية بالعودة للدوري الممتاز، إنه أحد أفضل البطولات المحلية في العالم، أنا طموح وأتمنى الإبقاء على واتفورد في الدوري هذا الموسم".

ويحتل واتفورد المركز 15 في الدوري بسبع نقاط من سبع مباريات متقدماً بأربع نقاط على منطقة الهبوط، وسيستضيف ليفربول يوم السبت المقبل قبل مواجهة إيفرتون وساوثامبتون وآرسنال ومانشستر يونايتد.
ورانييري المدرب 13 خلال تسع سنوات هي فترة المالك الحالي للنادي جينو بوتسو الذي أقال مونيوز في وقت سابق الشهر الحالي.

وأضاف المدرب الإيطالي: "في إيطاليا من الطبيعي تغيير المدربين (بشكل متكرر).. لا أفكر في المدربين السابقين، وتشيسكو كان لاعباً لدي في فالنسيا عندما كنت مدرباً للفريق، لكن الآن يجب أن أبذل أقصى ما لدي من أجل واتفورد".

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