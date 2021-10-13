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إيناس الدغيدي تنشر صورة من مؤتمر مهرجان الجونة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:10 م
إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
إسراء عبدالفتاح
نشرت المخرجة إيناس الدغيدي، عدة صور من مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت إيناس الدغيدي في الصور برفقة القائمين على المؤتمر، وعلقت قائلة: "اليوم الموتمر الصحفي لمهرجان الجونه الخامس".

ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، وتنطلق غدًا الخميس، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.
إيناس الدغيدي تنشر صورة من مؤتمر مهرجان الجونة
إيناس الدغيدي تنشر صورة من مؤتمر مهرجان الجونة

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