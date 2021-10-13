إيناس الدغيدي تنشر صورة من مؤتمر مهرجان الجونة



وظهرت إيناس الدغيدي في الصور برفقة القائمين على المؤتمر، وعلقت قائلة: "اليوم الموتمر الصحفي لمهرجان الجونه الخامس".



ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، وتنطلق غدًا الخميس، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.



نشرت المخرجة إيناس الدغيدي، عدة صور من مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".