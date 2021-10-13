منة فضالي عبر إنستجرام: "فخورة بمشواري الفني"

عبرت منة فضالي عن امتنانها وفخرها بمشوارها الفني عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



نشرت "فضالي" صورة لها معلقة عليها:"اشتغلت في الفن عام ٢٠٠٢ وكانت بدايه جميله لان اول ما مثلت كان مع نجمه كبيره رائعه يسرا ومخرج عظيم الاستاذ مجدي ابو عميره ونفس السنه اشتغلت مع مخرج راقي استاذ هاني لاشين وبعدها ربنا كرمني واشتغلت كتيييييير جدا جدا جدا مع كبار النجوم وكبار المخرجين مش حعرف اكتبهم كلهم لكن مع حفظ الالقاب الاساتذه الكبار نادر جلال وائل عبدالله رباب حسین احمد صقر اسماعیل عبدالحافظ محمد فاضل عمرو عرفه احمد صالح مجدي الهواري محمد سامي مدحت السباعي محمد النقلي دكتور عصام الشماع سمير سيف هاني اسماعيل تيسير عبود عادل الاعصر مصطفي الشال احمد خالد امین تامر حمزه وكبار شركات الانتاج خاص وعام وحكومه وكبار المؤلفين"







وتابعت كلامها معبرة عن إمتنانها وشكرها لأمها التي ساندتها في مشوارها:"الحمدلله اني اشتغلت وتعبت بمجهودي محدش ساعدني غير امي ربنا يديها الصحه تعبت معايا كتير"





كما اكدت انها فخورة بعملها مع كل من شاركوها:"وكل الناس اللي اشتغلت معاهم كانو شايفين اني ممثله شاطره ومجتهده ودي كفايه عندي مش عارفه بكتب كده ليه بس بكتب وانا مبسوطه لان عندي رصيد حلو اوي فخوره بي"





كذلك تكلمت أيضًا عن عملها مع نجوم الزمن الجميل:"كان ليا الشرف اني اشتغلت مع نجوم الزمن الجميل ورده ماما هدي سلطان كمال الشناوي مديحه يسري سميره احمد زيزي البدراوي محظوظه شكرا لكل واحد اداني فرصه وكان مؤمن بيا... شكرا لأمي السند والضهر اللي طول عمرها معايا"







يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة "منة فضالي" هو مسلسل "نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك وأحمد داش، كما تواصل حاليًا تصوير فيلم "روحي لك" ويشاركها البطولة إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا وإسلام إسماعيل.