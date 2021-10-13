انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، افتتح معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن اليوم النسخة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يقام على مرسى أدنيك في الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 16 أكتوبر الجاري.





حضر الافتتاح كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والكابتن محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض /أدنيك/ ومجموعة الشركات التابعة لها.





وشهد المعرض مشاركة 353 شركة عارضة وعلامة تجارية بنمو نسبته 24% مقارنة بالنسخة الماضية وذلك تأكيداً على أهمية المعرض باعتباره الفعالية الأولى من نوعها في قطاع صناعات القوارب ومعدات صيد الأسماك بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية المختلفة التي تقام في الدولة في مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.





وتأتي نسخة العام الجاري بتنظيم من /أدنيك/ وبشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي البحرية ومجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.





وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة /أدنيك/ ومجموعة الشركات التابعة لها أن الدورة الحالية تتميز بالمشاركة العالمية والإقليمية الواسعة حيث تشهد مشاركة 28 دولة في المعرض ما أسهم في نمو أعداد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 24% كما سجلت الشركات الوطنية قفزة مهمة في مشاركاتها لهذا العام حيث استحوذت على حصة 43% من إجمالي العارضين.





وأشار الظاهري إلى أن نسب النمو تعكس مستوى التطور الذي تتميز به البنية التحتية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض وفق أعلى مستويات المرونة بتوفيره مساحات للعروض الداخلية والخارجية والمائية في ذات الوقت ما يعزز تنافسية وقدرات /أدنيك/ على مستوى القطاع.





وارتفعت المساحة الكلية لمناطق العروض الداخلية والخارجية والبحرية للدورة الحالية للمعرض لتصل إلى 42 ألف متر مربع وبنسبة نمو وصلت إلى 5 % في حين ارتفع عدد اليخوت والقوارب المشاركة على القناة البحرية بنسبة نمو بلغت 8 % مقارنة مع الدورة السابقة.





من جانبه قال سعيد المنصوري المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة والمملوكة من قبل /أدنيك/: يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب ترسيخ مكانته الإقليمية كوجهة مثالية تتيح الفرصة للجمهور والمهتمين بالقطاع البحري للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي وصلت إليها قطاعات صناعات القوارب ومعدات الصيد بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية .. مشيرا إلى أن نسخة هذا العام تتضمن كشف العديد من الشركات عن أحدث منتجاتها وعقد الصفقات والتأسيس للشراكات التي من شأنها أن تعزز نمو هذا القطاع الهام.





وشهدت دورة هذا العام زيادة بنسبة 25% في فعاليات إطلاق المنتجات والابتكارات الجديدة على مستوى المنطقة والعالم.





وتشارك في دورة العام الجاري شركة "سي بابلز" الفرنسية للمرة الأولى حيث تستعرض نماذج مصغرة عن منتجاتها المذهلة إلى جانب شركة "جلاس ديب" البولندية التي تسلط الضوء على أحدث منتجاتها في مجال الترفيه وتقنيات المسح تحت الماء.





وتشارك كذلك في دورة هذا العام شركة "انفينسبلبوتس" الأمريكية الرائدة في مجال قوارب رياضات الصيد التي تعلن خلال مشاركتها عن توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.





ويسجل المعرض هذا العام عودة مجموعة من أهم الجهات العارضة التي تستعد لإطلاق منتجاتها الجديدة في المنطقة من بينها إطلاق محرك ميركوري 300 سداسي الأسطوانات من دلما مارين ومحرك ميركوري ريسينج إيه إم إس 300 آر من شركة اكستريم مارين وحلول فولفو بينتا وإم تي يو من مجموعة المسعود.





كما يعود اليخت الطائر "ذا فويلر" في نسخة هذا العام بتصميم أنيق مُحدّث وفقاً لما كشفت عنه "سوبركار بلوندي" الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن للزوار الاطلاع على القارب عن كثب.





وتعود الشركة الرائدة لتصنيع المنازل العائمة "الكوس مارين" إلى المعرض بأكبر منزل عائم في العالم لتسلط الضوء على أحدث الابتكارات الفاخرة في هذا المجال.





ويتألق المعرض بمجموعة من الأنشطة البحرية المتميّزة بما فيها استئجار القوارب وتجارب إبحار ترفيهيّة بأسعار معقولة للمرة الأولى في تاريخ الفعالية .. كما تُوفر الفعالية التي تقام في الهواء الطلق وجهةً مثالية لاستكشاف أحدث الطرق وأكثرها يُسراً للدخول إلى عالم القوارب والرياضات المائية وصيد الأسماك إلى جانب فرصة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الخارجية.





ويتيح المعرض للزوار فرصة لقاء أبرز الخبراء والشركات المسؤولة عن بناء أضخم المنازل العائمة في أبوظبي فضلاً عن جمعهم بشركات صيد الأسماك المحلية والإقليمية لشراء أحدث معدات الصيد كما يمكن للراغبين بتحديث قواربهم الاطلاع على مجموعة من الجهات العارضة القادرة على تزويدهم بأفضل الاستشارات حول المعدات الملاحية والمحركات عالية الأداء وغيرها الكثير.





ويوفر المعرض للزوار فرصة الاستمتاع بالاطلاع على مجموعة القوارب واليخوت والمنتجات المبتكرة والجديدة من مختلف الشركات في دولة الإمارات والعالم كما سيكون هناك العديد من العارضين الذين يقدمون المعدات البحرية الترفيهية أيضًا إضافة إلى أحدث معدات الصيد إلى جانب فعاليات ترفيهية على سطح الماء والعديد من عوامل الجذب الأخرى كما يشكل المعرض فعاليات متنوعة للعائلات تتضمن الكثير من الأنشطة الترفيهية للأطفال.





ويتميز برنامج النسخة الثالثة من المعرض بالأنشطة التفاعلية المشوقة بما في ذلك تحدي درع الصحراء وسيحظى الذواقة ومحبي عروض الطهي بالفرصة لمتابعة عروضٍ حية مميزة في سوق المأكولات البحرية الذي يتضمنه المعرض مع الشيف مانيش لاو الحائز على عدة جوائز عالمية والذي يُعد واحداً من أفضل 50 طاهياً في منطقة الشرق الأوسط بحسب مجلة "هوتيليير ميدل إيست".





وسيتمكن زوار المعرض من الاستمتاع بلعب الجولف وإطعام الأسماك في الوقت ذاته حيث يوفر نادي شاطئ السعديات للجولف جلساتٍ جولف تدريبية لمحبي هذه الرياضة وتشهد بطولة الفلاي بورد التي يُنظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على هامش المعرض منافسةً حماسية بين الرياضيين في دولة الإمارات ضمن فئتي المُبتدئين والمحترفين.





وحرصت /أدنيك/ على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للترحيب بزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021 حيث تعتبر سلامة وصحة المشاركين والعارضين والزوار في المعرض على رأس أولوياتها وذلك بالنظر إلى تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي جرى تطويرها بالتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية.





وتتطلب إجراءات الحضور للزوار إبراز تصريح المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن بالإضافة إلى فحص "بي سي آر" صالح لمدة أقل عن 48 ساعة لكل من هم فوق 16 عاماً في حين يتطلب دخول الأطفال من سن 12 وحتى دون 16 سنة الحصول على فحص "بي سي آر" صالح لأقل من 48 ساعة.