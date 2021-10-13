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طبيب يقدم نصائح هامة للحفاظ على جهاز المناعة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 09:57 م
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
قدم الدكتور محمد الداروتي، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس وحدة علاج الأمراض الحرجة والمناعية، نصائح للحفاظ على المناعة وأبرزها النوم لساعات كافية لأن قلة النوم تضعف الجهاز المناعي، مؤكدا أن النوم ليلا أفضل كثيرا من النوم بفترة النهار.

وأضاف الداروتي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن ممارسة الرياضة من الأمور التي تدعم المناعة وتحافظ على سلامتها وليس بالضرورة أن تكون رياضة عنيفة، مشيرا إلى أن رياضة المشي رياضة تحفز الخلايا المناعية.

وأوضح أن الاعتماد على الطعام الصحي من الأمور التي تدعم المناعة وتحافظ عليها وأن الابتعاد عن النشويات والسكريات أمر هام للغاية للحفاظ على المناعة في الجسم والاعتماد على كميات متوازنة من البروتينات والكربوهيدرات.

وحذر بشدة من التعرض للتوتر والضغط العصبي ويمكن التعامل مع هذا الأمر بالتدريب على مواجهة المشكلات.

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