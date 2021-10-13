وزير التعليم عن "منع التصوير داخل المدارس": قرار غير مُطبق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم التصريح باعتماد الفترات الثلاثة في النظام التعليمي، مشيرًا إلى أن عدد قليل جدًا من المدارس بحاجة لفترة دراسية ثالثة للقضاء على الكثافة في الفصول.



وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء أن الكثافة الطلابية في المدارس ليست وليدة اللحظة.



وتابع: "نعاني منها في السنوات الماضية، ومازلنا نعمل على علاجها، وسيكون لمدير المديرية التعليمية كامل الصلاحية بوضع حلول للقضاء على الكثافة الطلابية في المدارس".



وعلق على قرار منع التصوير داخل المدارس، لافتًا إلى إنه قرار قديم ولكنه غير مطبق وهدفه استعادة قدسية المدرسة والفصل وإعادة الانضباط والقضاء على الفوضى داخل المدارس.



وأشار إلى أنه القيام بتغيير في بعض المناهج ونظم التقييم المختلفة، مؤكدًا أن هناك تركيز ممنهج على إظهار المنظومة التعليمية بشكل سلبي من قبل بعض الأشخاص التي تعطلت مصالحهم بسبب تطوير المنظومة.