Advertisements

وزير التعليم عن "منع التصوير داخل المدارس": قرار غير مُطبق

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 09:59 م
وزير التعليم
وزير التعليم
شيماء حسن
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم التصريح باعتماد الفترات الثلاثة في النظام التعليمي، مشيرًا إلى أن عدد قليل جدًا من المدارس بحاجة لفترة دراسية ثالثة للقضاء على الكثافة في الفصول.

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء أن الكثافة الطلابية في المدارس ليست وليدة اللحظة.

وتابع: "نعاني منها في السنوات الماضية، ومازلنا نعمل على علاجها، وسيكون لمدير المديرية التعليمية كامل الصلاحية بوضع حلول للقضاء على الكثافة الطلابية في المدارس".

وعلق على قرار منع التصوير داخل المدارس، لافتًا إلى إنه قرار قديم ولكنه غير مطبق وهدفه استعادة قدسية المدرسة والفصل وإعادة الانضباط والقضاء على الفوضى داخل المدارس.

وأشار إلى أنه القيام بتغيير في بعض المناهج ونظم التقييم المختلفة، مؤكدًا أن هناك تركيز ممنهج على إظهار المنظومة التعليمية بشكل سلبي من قبل بعض الأشخاص التي تعطلت مصالحهم بسبب تطوير المنظومة.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم منع التصوير الكثافة في المدارس

أخبار تهمك

هدف باريس وبرشلونة.. وكيل أعمال نجم ميلان يعلق على مستقبله

منذ 34 دقيقة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى: انقلاب داخل جماعة الإخوان (فيديو وتفاصيل)

منذ ساعة و 19 دقيقة

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 11 ساعة

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ ساعة و نصف

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

التعليم: لن نتخلى عن أي معلم بسبب المنظومة الجديدة

معلمو المدارس اليابانية يرفضون العمل لانخفاض الأجور

"الفصول المتنقلة".. ابتكار وزارة الإنتاج الحربي لحل مشكلة الكثافة الطلابية

"التعليم" تبدأ تقييم النظام الجديد.. ومحمد عمر يكشف لـ"الفجر" الكواليس

بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح مدرسة أمهات المؤمنين بالهرم

برلماني يشيد بـ"الفصول المتنقلة" للقضاء على الكثافات الطلابية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

09:35 م

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

09:31 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements