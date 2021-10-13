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بعثة بيراميدز تصل دار السلام

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:00 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة التنزانية دار السلام تمهيدا لبدء المشوار الأفريقي ومواجهة فريق عزام التنزاني يوم السبت المقبل.

وغادرت البعثة ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تخللها ترانزيت لبعض الوقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ويلتقي بيراميدز مع عزام التنزاني في مباراة الذهاب من دور ال٣٢ من الكونفدرالية  بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

وشملت القائمة المختارة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد حمدي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة 

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس 

وأنهت إدارة البعثة كافة إجراءات الدخول مباشرة إلى دار السلام قبل التوجه لفندق الإقامة للخلود للراحة، حيث يؤدي الفريق تدريبه مرتين في تنزانيا يومي الخميس والجمعة قبل خوض مباراة السبت الهامة.

الكلمات المفتاحية

رياضة بيراميدز بعثة بيرميدز

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