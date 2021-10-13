متصدر الكالتشيو.. موعد مباراة نابولي المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد نادي نابولي لمواجهة نظيره تورينو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.





ويحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 21 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز فيهم جميعا.





بينما يحتل تورينو المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات.





موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي





من المقرر أن تقام مباراة نابولي وتورينو يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي





لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة أحداث اللقاء على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي.



