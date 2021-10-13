Advertisements

متصدر الكالتشيو.. موعد مباراة نابولي المقبلة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:00 م
نابولي
نابولي
غدير أحمد
يستعد نادي نابولي لمواجهة نظيره تورينو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 21 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز فيهم جميعا.

بينما يحتل تورينو المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات.

موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة نابولي وتورينو يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.
ويمكن متابعة أحداث اللقاء على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي.

الكلمات المفتاحية

نابولي الدوري الايطالي اخبار ايطاليا

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

هدف باريس وبرشلونة.. وكيل أعمال نجم ميلان يعلق على مستقبله

منذ 34 دقيقة

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى: انقلاب داخل جماعة الإخوان (فيديو وتفاصيل)

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ ساعة و نصف

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

09:35 م

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

09:31 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements