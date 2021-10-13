"الصحة العالمية": نتابع أي تغييرات بالإصابات بعد عودة الطلبة إلى المدارس

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنظمة شرق المتوسط، إن إجمالي إصابات كورونا في إقليم شرق المتوسط وصل إلى 16 مليون إصابة و295 ألف حالة وفاة.



وأكد "المنظري" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا خاصة مع بداء الدراسة لحماية الطلاب.



وتابع: "نتابع أي تغييرات من جراء عودة الطلبة إلى المدارس ونأمل أن نستمر في الحفاظ على سلامة الطلبة خاصة بعد اتجاه بعض الدول إلى تطعيم الأطفال من سن 16 سنة".

