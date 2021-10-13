Advertisements

"الصحة العالمية": نتابع أي تغييرات بالإصابات بعد عودة الطلبة إلى المدارس

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:06 م
شعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية
شيماء حسن
قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنظمة شرق المتوسط، إن إجمالي إصابات كورونا في إقليم شرق المتوسط وصل إلى 16 مليون إصابة و295 ألف حالة وفاة.

وأكد "المنظري" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا خاصة مع بداء الدراسة لحماية الطلاب.

وتابع: "نتابع أي تغييرات من جراء عودة الطلبة إلى المدارس ونأمل أن نستمر في الحفاظ على سلامة الطلبة خاصة بعد اتجاه بعض الدول إلى تطعيم الأطفال من سن 16 سنة".

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا عودة الطلبة للمدارس

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى: انقلاب داخل جماعة الإخوان (فيديو وتفاصيل)

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

هدف باريس وبرشلونة.. وكيل أعمال نجم ميلان يعلق على مستقبله

منذ نصف ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ ساعة و نصف

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: 10 إصابات بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

الصحة العالمية: 9 إصابات بكورونا في الإمارات وحالة واحدة بمصر

7 حقائق صادمة من منظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

طبيب بستانفورد ميدلاند: تطعيم 4 ملايين بريطاني مع نهاية ديسمبر الحالي (فيديو)

اختيار وزيري الصحة المصري والإماراتي لرئاسة اللجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بإقليم شرق المتوسط

الصحة العالمية تكشف عن تحورات لفيروس كورونا في 15 دولة (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

09:35 م

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

09:31 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements