عيسى: تخوفات من اختراق الإخوان لانتخابات الأندية ومراكز الشباب



وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حلقة اليوم، من برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن المجتمع في حاجة للانتقال لمرحلة البناء والإنجازات، مؤكدا ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان مؤمنا بالطبقة المتوسطة وعاش حياته مهتما بهم.



وأوضح أن محمد توفيق عويضة أسس أسر "ناصر" في الجامعات المصرية وأن كل المشروعات التي تم إنشائها خلال فترة حكمه سميت باسمه.



وأشار إلى أن عويضة أسس أسر شباب محمد والتي كان من ضمن أعضائها خيرت الشاطر.



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك تخوف من اختراق جماعة الإخوان للأندية الرياضية ومراكز الشباب خلال انتخابات الأندية المقرر لها شهر نوفمبر القادم.