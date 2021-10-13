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"اتخيط 14 غرزة".. أم تشتكي للنيابة من جرح نجلها بوجهه على يد زميله

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:09 م
النيابة الإدراية
النيابة الإدراية
هدير حمزة
تلقت نيابة أجا الإدارية صباح اليوم شكوى من والدة أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتي اتهمت فيها المسؤولين بالمدرسة بالإهمال الجسيم الذي أسفر عن جرح قطعي لنجلها بالوجه.

وقالت السيدة إن أحد التلاميذ قام بالتعدي على نجلها بشفرة "موس" داخل الفصل وأثناء اليوم الدراسي يوم الأحد الموافق ١٠ــ  ١٠ــ  ٢٠٢١ مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بعدد (١٤) غرزة.

و قام المستشار هاني عبد الواحد - مدير نيابة أجا الإدارية بقيد البلاغ بالقضية رقم ٧٣٩ ٢٠٢١، واستمعت المستشارة أميرة راشد – رئيس النيابة، على الفور، لأقوال الشاكية صباح اليوم، وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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النيابة الادارية الدقهلية أم تشتكي للنيابة من جرح نجلها

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