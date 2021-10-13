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صابر عيد يحكي ذكرياته بمونديال ١٩٩٠.. ورأيه في البطولة المقبلة والمنتخبات المرشحة للقب

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:14 م
صابر عيد
صابر عيد
علي نبوي
حكى صابر عيد نجم الكرة المصرية السابق تفاصيل صعود منتخب مصر إلى مونديال ١٩٩٠ بداية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ومشوار المنتخب في البطولة.

وقال عيد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"تأهلنا للمونديال بعد أن احتل منتخب مصر أول المجموعة".

وأضاف :"الشعور كان رائع للغاية بعد التأهل للمونديال والعودة للمشاركة في البطولة بعد غياب ٣٦ عام".

وتابع :"ذكرياتي الرائعة في مونديال ١٩٩٠ كانت في مباراة هولندا حيث كان لقاء قوي للغاية والمنتخب الهولندي كان قد حصل على بطولة أوروبا قبل المونديال مباشرة، والبعض توقع خسارتنا بنتيجة كبيرة لما يملك الطواحين من لاعبين مميزين مثل رود خوليت وفان باستن وكومان وريكارد".

وواصل :"عملنا مباراة العمر أمام هولندا،  وتركنا ذكرى جيدة في المونديال بسبب هذه المباراة".

وأشار :"كأس العالم ١٩٩٠ ضم الكثير من اللاعبين الكبار مثل مارادونا وفان باستن وخوليت".

وعن رأيه في المونديال المقبل ٢٠٢٢ :"أتوقع أن يكون مونديال قوي للغاية وعلى مستوى عالٍ جدًا وأتمنى مشاركة منتخب مصر في البطولة".

وأوضح :"أتمنى وصول المنتخبات العربية للمونديال وأرى بأن منتخبي الجزائر والمغرب قادرين على تحقيق نتائج مميزة في مونديال ٢٠٢٢".

واختتم تصريحاته :"أتمنى صعود منتخب مصر للمونديال، فيما أرشح منتخبات فرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا للمنافسة على اللقب".

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صابر عيد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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