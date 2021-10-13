المعهد القومي للبحوث يكشف أنواع واستخدامات الذرة الشامية



وأضاف عبد الفتاح، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه يتم استخدام هجين من سلالات فردية وثلاثية لإنتاج سلالات جديدة من الذرة.



وأوضح أننا لدينا 24 هجين من الذرة الصفراء والبيضاء وأصبح لنا إنتاج أكبر بكثير في الذرة.



وكشف عن أنواع متعددة من الذرة وأن هناك ذرة شامية عادية لرغيف العيش أو أعلاف الحيوانات أو الذرة سكرية يتم بيعها للفنادق.



قال الدكتور محمود عبد الفتاح، رئيس قسم بحوث الذرة الشامية بالمعهد القومي للبحوث، إن استخدامات الذرة الشامية كثيرة ومنها الذرة البيضاء التي تدخل في رغيف الخبز، وهناك الذرة الصفراء التي يتم استخدامها كعلف للدواجن والحيوانات بنسبة تصل إلى 70%.