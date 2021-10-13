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قبل المباراة القادمة.. تعرف على تاريخ مواجهات منتخب مصر وأنجولا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:22 م
منتخب مصر
منتخب مصر
بسمة الجاويش
يلتقي منتخب مصر بمنتخب أنجولا في المباراة القادمة ضمن تصفيات كأس العالم 2022، لنتعرف على تاريخ مواجهات المنتخبين بالسنوات الماضية.

تاريخ المواجهات :

- التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر.

- التقوا عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2.

- التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

- التقوا عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2.

- التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين.

- التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.

والجدير بالذكر أن يتصدر منتخب الفراعنة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط وذلك عقب فوزه أمس على منتخب ليبيا بثلاثية نظيفة.

الكلمات المفتاحية

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