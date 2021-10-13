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العقارية" تعلن إبرام السيادي السعودي اتفاقية لإحالة قرض بـ1.3 مليار لوزارة المالية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الأربعاء عن تلقيها خطابا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإبرام اتفاقية لإحالة الرصيد المتبقي من قرض الصندوق البالغ 1.3 مليار ريال، وما يتعلق به من حقوق والتزامات إلى وزارة المالية.

 

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية"، أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الشأن، في حينها.

 

وأعلنت العقارية السعودية، في بداية يوليو / تموز 2020، عن توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة بتعديل قرض الصندوق من 1.5 مليار ريال إلى 1.308 مليار ريال.

 

وأشارت إلى أن الاتفاقية تضمنت تعديل مدة التمويل إلى 9 سنوات و6 أشهر، مع فترة سماح حتى تاريخ سداد اول قسط في الأول من يناير 2022.

الكلمات المفتاحية

العقارية السيادي السعودي السعودية

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