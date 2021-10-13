تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي الحرس الوطني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الحرس الوطني، بطل النيجر، في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل 16 - 10 - 2021، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي للمباراة المقبلة، أمام بطل النيجر، بسبب الإصابات، فضلا عن عدم أحقية الصفقات الجديدة في المشاركة بمباريات دوري الأبطال؛ لعدم القيد في القائمة الأفريقية، والغائبون هم: «محمد الشناوي، كريم فؤاد، ميكيسوني، بيرسي تاو، حسام حسن، محمد مجدي قفشة، عمار حمدي، أحمد عبدالقادر، محمود متولي، محمود وحيد».

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم ١٤ أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.