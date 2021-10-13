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هدف باريس وبرشلونة.. وكيل أعمال نجم ميلان يعلق على مستقبله

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:29 م
ميلان
ميلان
ريهام عبد المحسن

 

علق وكيل أعمال الإيفواري فرانك كيسي نجم خط وسط ميلان الإيطالي على مستقبل موكله الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وتطمح العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع كيسي البالغ من العمر 24 عاماً على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال جورج أتانجانا أعمال وكيل كيسي في تصريحات صحفية:" إنه لاعب مهم لذا فهو يستحق عقداً مهماً هناك الكثير من الشائعات حول تجديد عقده مع النادي".

وعما إذا عرض ميلان 6.5 مليون يورو صافٍ على كيسي، اختتم أتانجانا تصريحاته قائلا:"الأرقام الحقيقية بعيدة جداً عن هذه الشائعات".

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ميلان كيسي كورة رياضة الفجر

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