استشاري: الشماتة مؤشر للنقص وعدم الثبات النفسي



وأضافت استشاري الصحة النفسية خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشماتة تعد من مؤشرات عدم الثبات النفسي والنقص والاضطراب النفسي.



وأوضحت أن الإنسان الشامت يضر نفسه وغيره في المجتمع ومستحيل نجد شخص سوي نفسيا وعلاقته جيدة بربه يشمت في غيره مهما كان الفارق بينه وبين غيره.



وأشارت إلى أن هناك بعض الأشخاص تعاني من ضغوطات كبيرة ومستحيل تشمت في غيرها لأنها شخصيات سوية.



وأكدت أن الشماتة مرتبطة بالنفس البشرية وليست لها علاقة بالجنسيات وليست لها علاقة بالفنان أو شخصية مشهورة.



قالت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، إن الشماتة موجودة منذ قديم الأزل، معلقة: لكن وسائل التوصل الاجتماعي خلت كل واحد يظهر على حقيقته.