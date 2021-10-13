إسحق إبراهيم: شيرين رضا أولى بطلات "بنات رزق" والإعلان عن الباقي تباعا



أعلن الدكتور إسحق إبراهيم صاحب فكرة ومنتج فيلم "بنات رزق" عن التعاقد مع الفنانة شيرين رضا لتكون أولى بطلات الفيلم المقرر أن تجسد بطولته أربع نجمات.



وقال إسحق إبراهيم في تصريحات صحفية انه سوف يتم الإعلان عن باقي نجمات ونجوم العمل خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن نشر منذ قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أفيش تشويقي للفيلم تظهر خلاله الفنانة شيرين رضا بوجهها بينما تظهر ثلاث نجمات أخريات من ظهورهن، بعد أن سبق ونشر أفيش تشويقي أخر تظهر فيه النجمات الأربعة بظهورهن.



يعد فيلم "بنات رزق" التعاون الثاني بين الشركة والمخرج مرقس عادل بعد فيلم "في القلب" الذي يجري تصويره في الوقت الحالي.



ومن جانبه أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج ومدير عام الشركة أن فيلم "بنات رزق" فكرة د. إسحق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين واخراج مرقص عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحق وجاري التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق.



وأضاف منصور أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرا لتصوير في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.



يشار إلى ان الريماس اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم واخراج مرقس عادل.