عودة النمو الاقتصادي في بريطانيا في أغسطس بعد انكماش في يوليو





عاد الاقتصاد البريطاني للنمو في أغسطس آب بعدما انكمش للمرة الأولى خلال 6 أشهر في يوليو تموز، ليظل الرهان في السوق المالية على أن بنك إنكلترا سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.





ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في أغسطس آب، بفارق ضئيل عن توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء، بعد تعديله بالخفض ليظهر تراجعا 0.1% في يوليو تموز عندما بلغ غياب الموظفين المرتبط بانتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا ذروته.





وكانت البيانات الرسمية قد أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل طفيف في يوليو تموز مع انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 بشكل سريع بعد تخفيف قيود الإغلاق، إذ قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع 0.1% فقط في يوليو تموز، وهي أقل زيادة شهرية منذ يناير كانون الثاني عندما فرضت بريطانيا إغلاقا عاما جديدا، قبل أن يعدله بالخفض.