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"أثناء ضبط أحد المطلوبين".. دورية عسكرية في لبنان تتعرض لإطلاق نار وقذائف صاروخية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:29 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن تعرض أحد الدوريات العسكرية لوابل من أطلاق النار من أسلحة حربية، وقذائف صاروخية، فى منطقة الشراونة ببعلبك بمحافظة البقاع، أثناء القبض على أحد المطلوبين.

وأوضح الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات اليوم تمكنت من رصد أحد المطلوبين بمنطقة الشراونة، وكان صادر بحقه 39 ملاحقة قضائية بجرائم مختلفة، إحدها "حيازة أسلحة حربية والإتجار بها والسرقة بقوة السلاح وإطلاق نار وإصابة عدد من الأشخاص وخطف مدنيين وعسكريين".
 

وأوضحت أنه خلال عملية التوقيف، تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية، فقامت بالرد على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة المطلوب الذى نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة وما لبث أن فارق الحياة.

وأشارت قيادة الجيش اللبنانى أنه إثر وفاته، تعرض أحد المراكز العسكرية فى منطقة الشراونة لإطلاق نار، وقد عمد عناصر المركز إلى الرد بالمثل من دون وقوع إصابات.

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