ننشر موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا وتردد القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





يخوض النادي الأهلي مباراة قوية ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021/2022، وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.





موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا





تنطلق مباراة الأهلي القادمة وبطل النيجر فريق الحرس الوطني ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2021/2022، يوم السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة والساعة 6:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي ضد الحرس الوطني

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد الحرس الوطني على قناة النادي الأهلي، وجاء تردد قناة النادي الأهلي على النايل سات كالآتي:





التردد: 11440

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



التشكيل المتوقع للنادي الأهلي





قائمة الأهلي ضد الحرس الوطني تشهد غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدي أفشة نظرًا لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب مصر وليبيا الأخيرة، وضربت الإصابة الظهير الأيسر محمود وحيد ولاعب الوسط المدافع محمود متولي إلى جانب عدم الدفع بجونيور أجايي لوجوده على قائمة الانتظار.





مباراة الأهلي القادمة والحرس الوطني





يتوقع أن يعتمد بيتسو موسيماني في مباراة الأهلي القادمة على الحارس على لطفي أساسيًا خلال مواجهة الأهلي ضد النيجر وسيضم خط الدفاع التونسي على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.





وقد يعتمد مدرب الأهلي على ثنائي نصف ملعب دفاعي يضم آليو ديانج وعمرو السولية ويفكر موسيماني في الدفع بوليد سليمان بديلًا لأفشة ويتواجد ثلاثي الهجوم حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.



