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أسعار النفط تنخفض وسط جني أرباح مع الاحتفاظ بأعلى مستوياته في سنوات

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
 

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل القلق من أن نمو الطلب على الخام سيتباطأ، وهو ما قلص بعض الشيء مكاسبها القوية في الجلسات القليلة الماضية التي دفعتها إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وأشار محللون إلى أن بعض المتعاملين عمدوا على الأرجح إلى مبيعات لجني الأرباح في عقود الخام الأميركي بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 على مدار الجلسات الثلاث الماضية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 24 سنتا، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 83.18 دولار للبرميل في حين انخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.3%، لتغلق عند 80.44 دولار.

وتعرضت الأسعار لضغوط في التعاملات المبكرة بعد أن نشرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن وارداتها في سبتمبر أيلول هبطت بنسبة 15% عن مستواها قبل عام.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي يتوقع محللون أنها ستظهر زيادة قدرها 700 ألف برميل.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات المخزونات من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية غدا الخميس.

 وتأجلت البيانات يوما بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

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