تفاصيل مثيرة.. الزمالك يغري الفيراي لتجديد عقده

يسعى جهاز الكرة بنادى الزمالك، على تسريع عملية تجديد عقد لاعبه مصطفى فتحى في الفترة المقبلة.





واتفق جهاز الكرة، على عقد جلسة فى الأيام المقبلة، لوضع النقاط فوق الحروف بشأن تجديد عقده.

وأكدت مصادر خاصة رغبة إدارة نادى الزمالك بشدة فى خطوة تجديد عقد مصطفى فتحى، مع القلعة البيضاء وزيادة قيمة عقده ليصبح من عناصر الفئة الأولى بالفريق.

وأضافت: "هناك رفض تام من جانب إدارة النادى لرحيل مصطفى فتحى إلى صفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضحت أن نادى الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عقد مهاجم الزمالك، من أجل قطع الطريق على الأندية الراغبة فى ضمه مثل فريق بيراميدز الذى تواصل معه فى الفترة الماضية.