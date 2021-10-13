فيورنتينا يعلن تجديد عقد نجم الفريق حتى عام 2026

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، عن تجديد عقد لاعبه ريكاردو سوتيل، بحيث يبقى مع الفريق حتى نهاية يونيو 2026.

وأوضح النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه يشعر بسعادة لأنه تم الموافقة على العقد مع سوتيل الذي أقام علاقة وثيقة مع فيورنتينا ومقره مدينة فلورنسا على مر السنين.

وكان سوتل (22 عاماً) قد بدأ مسيرته في فرق الناشئين في جنوى وتورينو وفيورنتينا، قبل أن ينضم للفريق الأول في 2018، وقضى الموسم الماضي معاراً إلى فريق كالياري.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بعد خوضه سبع مباريات.