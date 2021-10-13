شريف خير الله: عمل فني جديد مع صلاح عبد الله (فيديو)



قال الفنان شريف خير الله، إنه يقدم عمل جديد عبارة عن ثلاث أصدقاء هم: الفنان صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، شريف خير الله يعيشون في حي شعبي، ويقومون بشراء تاكسي للعمل عليه.



وتابع "خير الله"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز"، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاربعاء، أنه بدأ العمل وهو صغير، وعندما دخل الفن عمل في بعض الأعمال الفنية بشكل صغير، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة تعرض لبعض الأشياء الشخصية التي عطلته عن مسيرته الفنية، معقبًا: "اتعرضت للطلاق، وبعض المشاكل، ومش عارف ايه اللي حصل".



وأضاف أنه منفصل منذ 9 سنوات، وكان لديه طفل عمره 8 سنوات، ولم يستطع أن يبتعد عنه بعد الطلاق، معقبًا: "لم أتزوج، لأن الزواج قد يؤثر في نجلي من الناحة النفسية، خاصة أنه كان عمره 9 سنوات، أنا عاطفي شوية، وقعدت أربي ابني".





