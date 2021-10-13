Advertisements

رئيس قطاع الناشئين بالزمالك: اتحاد الكرة أبلغنا بقيد الناشئين والحارس محمد نديم بشكل طبيعي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

 

 

كشف الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن جلسة عقدت اليوم مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، في حضور الكابتن جمال عبد الحميد المشرف العام على الاستثمارات الرياضية بقطاعات الكرة.

 

وقال حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الاستقبال كان طيبا من جانب مجاهد، حيث قام بشرح الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي بخصوص إيقاف القيد لفترتين على النادي.

 

وأضاف أن رئيس اللجنة الثلاثية أوضح لهم موقف اللاعبين الناشئين الذين لم يتواجدوا في القائمة الأولى للفرق الخاصة بهم وكانوا في العام الماضي مسجلين بقوائم فرق النادي، حيث تأكد أنه سيتم قيدهم بشكل طبيعي في قوائم الفرق الخاصة.

 

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أنهم تفهموا خلال الجلسة من قبل أحمد مجاهد، أن مواليد ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢ ليس لهم علاقة فيما يخص حرمان النادي من القيد، خاصة أنهم لا يلعبون مثل الفرق الأخرى بأحد عشر لاعبا في الملعب، وأنهم يشاركون بفريق مكون من سبعة لاعبين فقط.

 

وفيما يخص موقف محمد نديم حارس مرمى الزمالك مواليد ٢٠٠١، أكد بدر حامد أن اللاعب متواجد على "السيستم" الخاص باتحاد الكرة، وسيتم قيده خلال الساعات المقبلة واستخراج البطاقة الخاصة به، خاصة أنه يعامل معاملة اللاعبين المتواجدين مع النادي منذ العام الماضي وما قبله وكان ضمن قائمة فريقه.

 

ووجه الكابتن بدر حامد الشكر للمهندس أحمد مجاهد على حسن الاستقبال.

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة.. الزمالك يغري الفيراي لتجديد عقده

منذ ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تصدم موسيماني

منذ ساعة و نصف

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 12 ساعة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

11:31 م

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

09:35 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

تفاصيل مثيرة.. الزمالك يغري الفيراي لتجديد عقده

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements