رئيس قطاع الناشئين بالزمالك: اتحاد الكرة أبلغنا بقيد الناشئين والحارس محمد نديم بشكل طبيعي

كشف الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن جلسة عقدت اليوم مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، في حضور الكابتن جمال عبد الحميد المشرف العام على الاستثمارات الرياضية بقطاعات الكرة.

وقال حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الاستقبال كان طيبا من جانب مجاهد، حيث قام بشرح الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي بخصوص إيقاف القيد لفترتين على النادي.

وأضاف أن رئيس اللجنة الثلاثية أوضح لهم موقف اللاعبين الناشئين الذين لم يتواجدوا في القائمة الأولى للفرق الخاصة بهم وكانوا في العام الماضي مسجلين بقوائم فرق النادي، حيث تأكد أنه سيتم قيدهم بشكل طبيعي في قوائم الفرق الخاصة.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أنهم تفهموا خلال الجلسة من قبل أحمد مجاهد، أن مواليد ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢ ليس لهم علاقة فيما يخص حرمان النادي من القيد، خاصة أنهم لا يلعبون مثل الفرق الأخرى بأحد عشر لاعبا في الملعب، وأنهم يشاركون بفريق مكون من سبعة لاعبين فقط.

وفيما يخص موقف محمد نديم حارس مرمى الزمالك مواليد ٢٠٠١، أكد بدر حامد أن اللاعب متواجد على "السيستم" الخاص باتحاد الكرة، وسيتم قيده خلال الساعات المقبلة واستخراج البطاقة الخاصة به، خاصة أنه يعامل معاملة اللاعبين المتواجدين مع النادي منذ العام الماضي وما قبله وكان ضمن قائمة فريقه.

ووجه الكابتن بدر حامد الشكر للمهندس أحمد مجاهد على حسن الاستقبال.