محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الطالبات المقبولين بمدرسة التمريض الجديدة، للعام الدراسي 2021 2022، بإجمالي ١١٤ طالبة. وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة.



وأكد المحافظ أن عملية القبول تمت طبقًا لجميع الضوابط واللوائح المنظمة، بوزارة الصحة والاشتراطات المعلنة،مع مراعاة جميع معايير الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في اختبارات القبول،



مؤكدًا على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.