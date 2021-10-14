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خبير: إثيوبيا خزنت 8 مليارات متر مكعب حتى الآن (فيديو)
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:19 ص
كساب أحمد
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية، إن خطوات الاستعدادات للملء الثالث لسد النهضة التي تشمل بناء الخرسانة، وتجفيف الممر الأوسط، لا يمكن أن تنتهي قبل شهر فبراير المقبل، مضيفًا أن إثيوبيا خزنت 3 مليارات متر مكعب العام الماضي، وفشلت في تخزين كمية الـ13 مليار بأكملها، مشيرًا إلى أن حجم الأمطار يصل إلى 250 مليون متر مكعب يوميًا خلال الفترة الجارية.
وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ 8 مليارات متر مكعب إجمالي ما خزنته إثيوبيا حتى الآن، ووعود أديس أبابا بشأن توليد الكهرباء من سد النهضة كاذبة حتى الآن، لافتًا إلى أن إثيوبيا تصدر الكهرباء لبعض الدول المجاورة.
وأضاف: "تشغل إثيوبيا للتوربينات في صالح مصر والسودان، لكنها خطوة مرفوضة، لكونها غير متفق عليها"، مشددا على ضرورة التزام إثيوبيا بالمفاوضات الرسمية، مرجعًا ارتفاع منسوب مياه النيل إلى تشغيل السد العالي معقبًا:"عادة يتم الاستفادة من جزء من إيراد النهر الزائد في غسل مجرى النهر".