محافظ البحر الأحمر: إقامة مهرجان الجونة دليل على تخطي مصر أزمة كورونا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن حادث حريق مهرجان الجونة نتيجة لماس كهربائي توصل إلى الخشب والسجاد وأدى لاشتعال الحريق فورا، مشيرا إلى أن قوات الدفاع المدني تحركت فورا وتم السيطرة سريعا على الحادث.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المسؤولين عن المهرجان بدأو العمل على إعادة تأهيل هذه المنطقة وتم الانتهاء من إعادة ترميم الخسائر بنسبة 70% حتى الآن وجاري العمل.





وأكد أن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي سيكون في موعده المحدد وبدون أي تأجيل.



