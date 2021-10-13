الرئيس اليمنى يهاجم صمت المجتمع الدولي: "المليشيات الحوثية تقتل السلام"

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، خلال خطابة بمناسبة العيد الـ58 لثورة 14 أكتوبر، إن مليشيات الحوثي في اليمن تقتل السلام والأمن، موجهًا انتقاده للمجتمع الدولي لعدم ممارسة أي ضغوطات ضد تلك المليشيات التي تتباهى بالقتل أمام العالم أجمع.

وأضاف عبد ربه منصور، أن استمرار هذه الميليشيات بالقتل والهجوم والحصار والعنف والإرهاب يحدد بشكل واضح موقفها من السلام ومن جهود الأمم المتحدة، لافتا إلى أن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، لابد وأن يكون أولوية لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة.





وأوضح إن عودة الحكومة إلى عدن رغم كل الظروف يحتاج إلى أن تتحد الجهود لإنجاح مهامها، مشددا على أن اليمن لن يكون بخير وهذه المليشيات المتطرفة الإرهابية تقتل وتهاجم وتحاصر الشعب اليمني.





وقد كشف تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل 2451 جريمة انتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيون والممتلكات العامة والخاصة بمديرية العبدية بمحافظة مأرب، خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى 13 أكتوبر الجاري.





وأكدت الشبكة اليمنية- في تقرير حمل اسم "العبدية.. بين القتل والحصار" وأوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء- أن أكثر من 35 ألف نسمة، بمديرية العبدية يعانون من حصار خانق تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتشهد مأساة إنسانية ومعيشية، وتعاني من فقدان العديد من الخدمات الطبية، وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية.





وأوضح التقرير أن قصف الميليشيا الحوثية العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ البالستية والطيران المسير، وكذلك مدافع الهاون والهاوتزر وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أدى إلى مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 123 مدنيًا بينهم 38 امرأة و15 طفلًا، بجروح مختلفة في الجسم بين إصابات بالغة ومتوسطة وخفيفة، وتدمير وتضرر 400 منزل، كما تم إتلاف نحو 182 مزرعة تابعة للمواطنين، و6 مضخات مياه زراعية، وتضرر أكثر من 320 مركبة، و6 سيارات إسعاف.



