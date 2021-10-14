تعرف على نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025

قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيدراي، إن مصر تعاني ثغرة في ملف كفاءة إدارة المياه في مصر، بالإضافة إلى مشكلة ندرة المياه، مؤكدا أن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في تناقص والمتمثلة في مياه نهر النيل.





وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "يحدث في القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن نصيب الفرد 570 متر مكعب من المياه سنويا خلال عام 2020، بينما يفترض أن يكون نصيب الفرد ألف متر مكعب في العام.





وأوضح أن مصر تعاني فقر مائي منذ بداية التسعينيات وأنه مع حلول عام 2025 سينخفض نصيب الفرد من المياه تحت الــ500 متر مكعب سنويا ومع حلول 2030 سيصبح نصيب الفرد من المياه 450 متر مكعب في العام، ومع حلول 2050 سيكون نصيب الفرد من المياه 290 متر مكعب سنويا.



