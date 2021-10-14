Advertisements

تعرف على نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيدراي، إن مصر تعاني ثغرة في ملف كفاءة إدارة المياه في مصر، بالإضافة إلى مشكلة ندرة المياه، مؤكدا أن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في تناقص والمتمثلة في مياه نهر النيل.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "يحدث في القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن نصيب الفرد 570 متر مكعب من المياه سنويا خلال عام 2020، بينما يفترض أن يكون نصيب الفرد ألف متر مكعب في العام.

وأوضح أن مصر تعاني فقر مائي منذ بداية التسعينيات وأنه مع حلول عام 2025 سينخفض نصيب الفرد من المياه تحت الــ500 متر مكعب سنويا ومع حلول 2030 سيصبح نصيب الفرد من المياه 450 متر مكعب في العام، ومع حلول 2050 سيكون نصيب الفرد من المياه 290 متر مكعب سنويا.

وأوضح أن الدولة تسد هذا العجز في المياه من خلال إعادة استخدام وتدوير المياه وزيادة كفاءة وسائل الري الحديثه وتحلية مياه البحر واستخدام الموارد المائية غير التقليدية.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المياه الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يجدد عقد الموهوب لمدة 5 مواسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

منذ 38 دقيقة

سيميوني يكشف تأثير رحيل ميسي على برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ 38 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الري: نعمل على الاستفادة من كل قطرة مياه

البحث عن البديل.. خطة الحكومة لتحويل الري بالغمر إلى النظام الحديث

عاجل.. وزير الخارجية يكشف توجه مصر بشأن سد النهضة في الفترة المقبلة

رئيس "حماية النيل بالري": مصر تحت خط الفقر المائي

منتدى شباب العالم.. المدير الإقليمي بمركز سيداري: استغلال المياه الجوفية يساهم في تحسين الزراعة بإفريقيا (فيديو)

ماذا يحدث حال بدء الملء الثاني لسد النهضة؟ (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements