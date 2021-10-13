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بعد لقائه بالرئيس.. صاحب تريند "الطفاية دي": الدنيا لسه بخير (فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:21 م
كساب أحمد
قال أيوب القاضي، صاحب تريد "الطفاية دي"، إن وقوفه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض منتجاته اليدوية دليل على أن مصر "لسه بخير".

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالمواطن المصري سواء كان مواطن بسيط أم لا، معقبًا: "أنا بائع بسيط ووقفت أمام الرئيسٍ، وهذا شيء كبير".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لاعتبار الفن مثل التعليم، مشيرًا إلى أنه لا يخشى أن غير من عادته وتقاليده حال مشاركته في التمثيل، لأنه إذا دخل عالم التمثيل سيقدم فن هادف فقط.

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