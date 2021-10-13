اسلام قرطام: انتظروا مفاجآت في أولمبيا مصر وبيج رامي سيكرر الإنجاز أكثر من مرة

أكد اسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد لكمال الأجسام، أن المنافسة هذا العام على لقب مستر أولمبيا كانت صعبة للغاية، موضحاً أن هناك لاعبين ظهروا بمستويات جيدة من الذين خسروا لقب النسخة الماضية أومجموعة الوجوه الجديدة، لكن بيج رامي كان عند الموعد واستحق اللتتويج باللقب رغم أن الفارق في التحكيم السري لصالح رامي لم يكن سوى نقطة واحدة لكنه عاد في العرض العلني بشكل أفضل كثيراً وكان الفرق لصالحه كبيراً.

وكشف قرطام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الأبطال مع هيثم السعيد عبر قناة النادي الأهلى أن فعالية مستر أولمبيا لديها تحكيمين الأول هو التحكيم السري ويحضره الحكام لتقييم مستويات اللاعبين وله دور كبير في الاختيار، وفي اليوم التالي هناك العرض العلني الذي يحضره الجمهور ومن خلال جمع نقاط التحيمين يتم اختيار البطل.

وأشاد قرطام بالبطل المصري محمد شعبان نجم فريق كوسكواد، الذي نجح في التواجد في الـ TOP 10 في مستر اولمبيا هذا العام بعدما تفوق على نفسه في ثاني مشاركاته في أهم حدث لكمال الأجسام في عالم المحترفين، خاصة أنه شارك مشاركة واحدة من قبل، مؤكداً أن شعبان قادم وسيكون له شاناً كبيراً في اللعبة وأعتقد أنه سيكون ضمن الـ TOP 5 بإذن.

وتابع مؤسس فريق كوسكواد قائلأً:" في الحقيقة إن المشهد كان رائعًا بتواجد 4 لاعبين مصريين على مسرح اولمبيا لأول مرة في التاريخ، ونتمنى أن يزيد العدد إلى 6 في العام المقبل، و8 في العالي الذي يليه، وأعتقد أن مصر قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في اللعبة، بدليل نجاحنا في دعم وصول الثلاثي شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني بالإضافة لوجود بطل الأبطال بيج رامي، وهو انجاز جيد للرياضة المصرية بشكل عام وكمال الأجسام للمحترفين، وينبئ بأننا قادرون على المنافسة لسنوات طويلة من خلال بيج رامي الذي لديه القدرة بإذن الله على تحطيم الرقم القياسي في الفوز بمستر اولمبيا المسجل باسم لي هاني وروني كولمان 8 مرات".

وبسؤاله عن بطولة أولمبيا مصر للمحترفين " ko pro" وآخر الاستعدات لها أجاب اسلام قائلاً:" لدينا فعاليتين في غاية الأهمية من الناحية الرياضية ومن ناحية السياحة الرياضية، لأن الفعاليتين الكبرتين اللتين تستضيفهما مصر برعاية وزارة الشباب والرياضة في نهاية أكتوبر الجاري، ستقدم لنا وجوهاً جديدة واعدة وقوية قادرة على المنافسة مع الرباعي المصري الذي شارك هذا العام في مستر أولمبيا لمواصلة الانتصارات، بخلاف أن هناك تأكيدات لأكثر من 22 دولة سيحضرون هذه المنافسة على مستوى الهواة، وهو ما يعني أن عدد الأجانب سيكون كبيراً في وجود بطولة المحترفين والحكام القادمين من مستر أولمبيا والمنظمين والضيوف الذين سيكونوا مفاجأة كبرى لعشاق رياضة كمال الأجسام".

وأوضح اسلام قرطام أن من أهم الإنجازات التي حققتها كوسكواد توقيع عقد مع شركة مستر أولمبيا لإستضافة عروض الهواة التي تؤهل للمشاركة في عروض المحترفين، والتي بدأت باولمبيا مصر 2020، ثم النجاح في الحصول على أولمبيا مصر للمحترفين التي ستقام لأول مرة هذا العام بعد عرض الهواة بيوم واحد حيث ستقام الفعاليتين خلال الفترة من 26 إلى 31 اكتوبر الجاري.

وأشار قرطام إلى أن الاتحاد المصري لكمال الأجسام القائم حالياً قائم على مشاركة اللاعبين في بطولات الهواة فقط دون التفكير في كيفية الدخول في عالم المحترفين وفعالياته التي اصبحت أهم من حيث المتابعة على مستوى العالم.

واختتم قائلأً:" الحمدلله نجحنا في اقامة منافسات تؤهل لاعبينا لمشاركات تؤهل المحترفين وبإذن الله قادرون على الوصول بهم للمنافسة على مسرح مستر أولمبيا في الولايات لالمتحدة الأمريكية وهو ما حدث على أرض الواقع بمشاركة 4 لاعبين في نسخة العام الحالي ولدينا رغبة في تواجد عدد أكبر في العام القادم وا‘وام التالية".

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.