Advertisements
خاص.. سمير غانم بطل حفل افتتاح مهرجان الجونة غدًا (فيديو وصور)
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:26 م
سعد نبيل _ تصوير: عبير أحمد
انفرد "الفجر الفني"، بمرافقة أبطال العرض الرسمي لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انطلاق أولى فاعلياته مساء اليوم الأربعاء، بقاعة بلازا داخل الجونة.
ويشمل العرض تقديم بعض أعمال الفنان الراحل سمير غانم، فضلا عن عرض فيلم وثائقي يحتوي على لقطات من أعماله التي رسخت في أذهان الجمهور، وكون قاعدة جماهيرة من خلالها.
وعلى صعيد آخر، يستمر العمال في إصلاح مدخل القاعة الرئيسية والتي اتلفت صباح اليوم، بسبب نشوب حريق أدى إلى خسائر كبيرة، والتهمت جميع التجهيزات، وجاري الانتهاء منها من جديد.