خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

تعرض صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

وعلم "الفجر الرياضي" أن صلاح عانى من آلام في وجه القدم وازدادت عليه خلال مران اليوم الأربعاء، والذي جرى على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ليقوم بإجراء أشعة على القدم التي أثبتت إصابته بشرخ في وجه القدم.

وبذلك يغيب صلاح محسن عن رحلة الأهلي التي ستغادر القاهرة غدًا الخميس استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر بها السبت المقبل.

وستبعد الإصابة مهاجم الأهلي عن التدريبات الجماعية لمدة تتراوح من أسبوع إلى ١٠ أيام حتى التعافي منها والعودة للمران مجددًا.