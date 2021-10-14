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هل ستحصل "الضرائب" على بيانات عملاء البنوك؟.. محسن الجيار يرد

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:23 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
أشرقت حفني
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب: أنه ليس من حق المصلحة الإطلاع على حسابات أي عميل في البنوك وأن المصلحة تحترم قرار البنك المركزي بعدم الكشف عن أسرار وبيانات العملاء طبقا للقانون.

وأضاف الجيار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى لتجميع معلومات عن اليوتيوبرز والبلوجرز دون الرجوع لحسابات العملاء نهائيا في البنوك.

ونفى ما يجري تداوله عن طلب مصلحة الضرائب تطلب تعديل يمس سرية حسابات عملاء البنوك، مؤكدا احترام القانون لسرية بيانات العملاء.

وتابع: لدينا مصادر أخرى تمكنا من الحصول على بيانات اليوتيوبرز والبلوجرز وتم توقيع بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر خاص بالفواتير الإلكترونية وكان من ضمن البنود الرئيسية في البروتوكول هو الحفاظ على سرية بيانات العملاء.

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