أسرع وصفة لتحضير اللازانيا بالبشاميل.. جربيها

تعتبر اللازانيا بالبشاميل من أكثر الأكلات المحببة لدى المصريين، حيث أنها لذيذة بالإضافة إلى فوائدها الصحية، لذكل نقدم لكم في السطور التالية أسرع وصفة لتحضير اللازانيا بالبشاميل.





المقادير اللازانيا بالبشاميل





- لصلصة الـبشاميل:

حليب: لتر ونصف "خالي الدسم، سائل"

دقيق: 5 ملاعق كبيرة

الزبدة: ملعقة كبيرة

ملح: حسب الرغبة

فلفل أسود: حسب الرغبة

بودرة البصل: ملعقة صغيرة





- لللازانيا:

عجينة اللازانيا: عبوة "جاهزة"

لحم بقر مفروم: 1 كيلو "بدون دهن"

الزيت النباتي: ملعقة كبيرة

البصل: 1 حبة "مفروم فرمًا ناعمًا"

صلصة طماطم: نصف كوب

عصير الطماطم: ليتر

ملح: حسب الرغبة

فلفل أسود: حسب الرغبة

زعتر مجفف: ملعقة كبيرة

العسل: ملعقة كبيرة "الصافي"

جبن موزاريلا: 2 كوب "مبشور"





طريقة اللازانيا بالبشاميل





اللازانيا يسخّن الزيت في مقلاة عميقة، فيقلى اللحم، مع التقليب حتّى يتغيّر لونه. ينثر الملح والفلفل، مع التقليب. تصبّ الصلصة، مع التقليب، فيسكب عصير البندورة.





تترك المكوّنات على حرارة متوسّطة إلى عالية، حتّى ملاحظة سمك قوام الصلصة.





يضاف كلّ من العسل والزعتر، مع التقليب مرارًا.





للصلصة: تُضاف الزبدة إلى مقلاة منفصلة، وحين تذوب، تقلى ملعقة من الدقيق فيها، فيصبّ نصف الليتر من الحليب، تدريجيًّا، مع التقليب. يجب الحرص على تلافي تكتّل الخليط.





يُضاف الكمّ الباقي من الدقيق إلى وعاء منفصل، مع التقليب (على البارد)، مع الحليب. ثمّ، يصبّ الخليط فوق الدقيق بالزبدة، على النار، مع الاستمرار في التقليب. وينثر الملح والفلفل وبودرة البصل، مع التقليب.





تطلى صينيّة خاصّة بالفرن، بالزيت، فتضاف طبقة من شرائح الـ"لازانيا، تعلوها طبقة ثانية عبارة عن مغرفة من خليط اللحم المفروم، فطبقة ثالثة من صلصة الـ"بشاميل"، فطبقة رابعة من شرائح الـ"لازانيا"، فخامسة من اللحم المفروم وتكرّر الخطوات حتّى نفاد كمّ شرائح المكرونة، على أن تكون الطبقة الأخيرة عبارة عن صلصة الـ"بشاميل" المزدانة بالجبن.



