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وزير التعليم يكشف حقيقة وضع صورة محمد رمضان على الكتب المدرسية (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:44 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
شيماء حسن
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الكتب المُشار إليها أنها كتاب مدرسي وعليه صورة الفنان محمد رمضان.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء إن الكتاب الذي أثار الجدل بسبب صورة محمد رمضان ليس كتابا مدرسيًا، ولكنه من أحد الكتب الخارجية.

وأوضح رواد السوشيال ميديا لا يتحققون مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا "الناس تتناقل الأشياء السلبية ويكون لديها سعادة بالتعبير عن الغضب والاستياء".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن الوزارة قامت بعقد اتفاقية مع ناشونال جيوغرافيك في وضع المناهج الجديدة، وباكورة هذه العلاقة هو المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي، مؤكدا أنه سيكون هناك كتب قيمة جدا في العلوم والرياضيات.

وأوضح أن فلسفة الوزارة غير معنية بالدروس الخصوصية، منوها بأن الوزارة تعمل على تقديم جودة عالية بمصادر التعلم في المنظومة التعليمية، بجانب المحتوى الرقمي وذلك من أجل الاستغناء عن الدروس الخصوصية.

وتابع "أطالب التلاميذ بمشاهدة قناة "مدرستنا" بديلا عن عجز المدرسين في المدارس والدروس الخصوصية"، لافتًا إلى أن قرار المصروفات قرار سنوي والطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية يمثلون 65% ويتم إعفائهم منها.

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان طارق شوقي بوابة الفجر الكتب المدرسية الفجر

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